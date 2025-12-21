На Сумском направлении под Высоким в плен сдались 13 боевиков ВСУ, включая командира

21 декабря 2025, 06:55

Фото: iStock/IherPhoto

В районе населённого пункта Высокое на Сумской области в плен сдались тринадцать военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в числе которых оказался командир роты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.