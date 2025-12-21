На Сумском направлении под Высоким в плен сдались 13 боевиков ВСУ, включая командира
В районе населённого пункта Высокое на Сумской области в плен сдались тринадцать военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в числе которых оказался командир роты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации собеседника агентства, командование ВСУ запрещало бойцам покидать позиции, угрожая уничтожением с помощью дронов. Тогда военнослужащие приняли единственно верное, по их мнению, решение — сложить оружие и сдаться в плен.
Напомним, что 20 декабря в пресс-службе Минобороны России сообщили об освобождении Высокого.
Также стало известно, что российские военные взяли контроль над населённым пунктом Светлое в ДНР. Под утро 21 декабря появились кадры, на которых можно увидеть, как бойцы РФ достают на освобожденной территории два флага — Российской Федерации и своего подразделения.
