ПВО сбила девять беспилотников над Курской и Орловской областями

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников над Курской и Орловской областями в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что 25 октября в период с 18:35 до 19:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России.
В общей сложности ПВО сбили девять беспилотников: пять над Курской области и четыре над Орловской.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В общей сложности ПВО сбили девять беспилотников: пять над Курской области и четыре над Орловской.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили собственный редчайший беспилотник Hawk. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова