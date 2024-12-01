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В Днепропетровской области поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», – сообщил собеседник агентства.
Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по железнодорожному логистическому центру украинской армии под Харьковом. Он также сообщил, что ведется наступление на позиции всу в лесу к северу от села Барановка в Харьковской области.
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