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Подполье сообщило об ударе по центру подготовки операторов БПЛА ВСУ

Подпольщик Лебедев: в Днепропетровской области поражен цех по сборке БПЛА
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В Днепропетровской области поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.


«Наши удачно поразили цель: школа дроноводов и цех сборки БПЛА при ней», – сообщил собеседник агентства.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по железнодорожному логистическому центру украинской армии под Харьковом. Он также сообщил, что ведется наступление на позиции всу в лесу к северу от села Барановка в Харьковской области.

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Туск: оборонительные укрепления появятся на границе с Украиной
30 ноября 2024, 20:33

Фото: iStock/ macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» распространится и на границу с Украиной, проинформировал TVP Info.
Дональд Туск объявил, что оборонительные укрепления появятся на польско-украинской границе.

«Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — обратил внимание премьер-министр Польши.

Ранее Дональд Туск сообщил, что конфликт на Украине вступает в решающую фазу. По словам премьер-министра Польши, существует реальная угроза глобального конфликта. Он подчеркнул, что приближается неизвестное и никто сейчас не знает, чем именно завершится данный конфликт. Дональд Туск уточнил, что последние события говорят о серьезной угрозе. Вероятно, Туск имел в виду удар по Днепропетровску российской ракетой «Орешник».

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Sarganserländer: иностранцы в рамках чёрных туров посещают места сражений на Украине
30 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Европейцы и американцы приобретают так называемые «чёрные туры», чтобы в качестве развлечения посетить места сражений на Украине, сообщила швейцарская газета Sarganserländer.
На Западе пользуются популярностью «чёрные туры», которые предлагает примерно десяток украинских туристических фирм. В рамках подобных туров граждане Евросоюза посещают места прошлых или настоящих боестолкновений под Киевом или Харьковом.

Журналисты побеседовали с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, который посетил разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области.

«И Бласко Вентас далеко не единственный военный турист на Украине — все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами», — говорилось в материле газеты.

Одно из таких украинских агентств в 2024 году провело туры примерно для 30 человек из Соединённых Штатов Америки и Европы.

Один тур без учёта расходов на дорогу стоит в где-то от 150 до 250 евро, часть денеш якобы идет на помощь украинской армии.

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Пушилин: шахты на взятых под контроль РФ территориях находятся в плохом состоянии
30 ноября 2024, 19:44

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль ВС РФ территориях в Донецкой народной республике находятся в плачевном состоянии, сообщило агентство ТАСС.
Глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что точную оценку состояния угольных шахт потом предоставят специалисты. Но, по словам Дениса Пушилина, уже в настоящий момент однозначно можно утверждать, что ситуация крайне тяжелая. Глава ДНР передал, что в плохом состоянии находятся все шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке.

Шахтеры Донецкой Народной Республики с начала текущего года добыли 3 миллиона тонн угля — это уже превысило показатели за весь 2023 год. С начала года в ДНР ещё сдали семь очистных забоев. На шахтах «Комсомолец Донбасса» и «Прогресс» сейчас готовят запуск новых лав. По большей части добывался энергетический уголь, которого подняли на-гора более 2,8 миллиона тонн.

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Киевские турагентства предлагают иностранцам «военные туры»
30 ноября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Туристические агентства в Киеве начали предлагать клиентам увлекательные «военные туры» по Украине. Они организуют для иностранцев маршруты поездок по стране, обещая, что они не представляют опасности.
О новом туристическом тренде в воюющей стране сообщила немецкая газета Der Rheinische Post. Наблюдать последствия военного конфликта предлагают не менее десяти туристических компаний. Стоимость таких необычных экскурсий составляет от 150 до 250 евро.

За дополнительную плату некоторые турагентства предлагают провести клиентов в непосредственной близости от зоны боевых действий. Часть вырученных средств направляется на поддержку Вооружённых сил Украины.

Между тем один из таких «военных туристов» и по совместительству заместитель главного редактора другого немецкого издания Bild, посетивший украинскую столицу, сообщил, что видел в Киеве и киевлянах токсичную смесь, состоящую из неопределённости, истощения и отчаяния.

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#конфликт
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Bloomberg: Зеленский готов к окончанию украинского конфликта без возврата территорий
30 ноября 2024, 16:55

Фото: iStock/ 3dmitry

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов к окончанию конфликта с РФ без возврата занятых российскими войсками территорий, сообщило информационное агентство Bloomberg.
Представители западного агентства пришли к подобному выводу после интервью Владимира Зеленского Sky News — в нём он обратил внимание, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем украинской стороны территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта с Российской Федерацией.

В материале подчёркивалось, что трехлетнее столкновение «приближается к переломному моменту в следующем году», так как Вооружённые силы Российской Федерации уверенно продвигаются с востока, а победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал положить конец боевым действиям между двумя странами.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил на Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия.

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Посол ФРГ назвал «посыл» Шольца для телефонного разговора с Путиным
Ламбсдорфф: в разговоре с Путиным Шольц призвал отказаться от «логики войны»
30 ноября 2024, 16:00

Александр Ламбсдорфф (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Посол Германии Александр Ламбсдорфф заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвал отказаться от «логики войны», полагая, что к миру могут привести прямые переговоры.
Посыл канцлера Германии в ходе телефонного разговора с российским лидером заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны», подчеркнул посол Германии.

«Как уже неоднократно подчеркивало федеральное правительство, лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру. Ведь в Украине решается вопрос о том, что означает мир для всей Европы, для всего свободного мира», — отметил Александр Ламбсдорфф.

Так он ответил на вопрос о готовности Германии выступить посредником в урегулировании украинского конфликта после звонка Шольца Путину.

Посыл канцлера в ходе данного разговора заключался в том, что РФ нужно прекратить следовать «жестокой логике войны», подчеркнул дипломат.

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#фрг
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Остались без сладкого: Украинских военных лишают тонизирующих батончиков
SHOT: Украинских военных лишают тонизирующих батончиков
30 ноября 2024, 14:57

Фото: istockphoto/kreinick

Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наёмникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухие пайки, которых тоже часто не хватает.
Украинские военные, которых взяли в плен в Курской области выглядели достаточно измождёнными и рассказывали, что сильно недоедали уже в самом начале наступления, передаёт телеграм-канал SHOT. В полевые лагеря привозили провизию только в виде сухих пайков — всего по три штуки на человека.

В то же время, по словам военнопленных, в соседние палатки, где размещались наёмники из Польши и Колумбии, привозили отдельные пакеты с солидным запасом еды и лекарств, которые поставляются на Украину из Европы. В состав рациона иностранцев входили также протеиновые батончики от украинского производителя FIZI.

На украинских сайтах и маркетплейсах на тонизирующие батончики для наёмников действует акция: при покупке одного три отправляются на передовую. Однако в тонус украинских военнослужащих они, судя по ситуации на поле боя, уже не особо приводят.

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#военные
#акция
#лагеря
#наемники
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Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS
30 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto/MikeMareen

Чем меньше ракет ATACMS и Storm Shadow поступит на Украину, тем меньше будет количество атак ВСУ на российские регионы. Такое резонное замечание сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Именно такие полезные последствия от удара по прибывшему на Украину составу с западными ракетами отметил специалист в разговоре с изданием «Лента.ру».

«Пушка без снаряда не стреляет. Ракетная установка без снарядов тоже ничего не значит», — подчеркнул Дандыкин.

Очевидно, что чем меньший запас дальнобойных западных ракет будет у украинских военных, тем меньше ударов они смогут наносить по российской территории. По мнению эксперта, при российской атаке состава с боеприпасами было уничтожено достаточное количество ракет, как американских ATACMS, так и англо-французских Storm Shadow.

«Для этого такие удары и наносятся. А бить мы умеем достаточно точно», — заключил отставной военный.

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#ракета
#удар
#украина
#всу
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Депутат Верховной рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей
30 ноября 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
В августе в Раде заявляли о том, что возраст мобилизации снижаться не будет. В октябре Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что американские партнеры настаивают на снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине пока нет смысла снижать призывной возраст из-за нехватки оружия. Именно на эти слова и отреагировал парламентарий.

«Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек», — с возмущением написал Дубинский в своём телеграм-канале.

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#украина
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#верховная рада
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