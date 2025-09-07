Гусев: После падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал мужчина

07 сентября 2025, 05:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Воронежской области местный житель получил ранения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Инцидент произошел в одном из районов области, где дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских дронов. Пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Также в результате нападения БПЛА зафиксированы повреждения кровли и остекления частного дома, сообщается о возгорании одной хозяйственной постройки. Оперативные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий атаки ВСУ.



