Обломки дрона ВСУ упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

07 сентября 2025, 03:53

Фото: iStock/Distortion Media

Обломки БПЛА ВСУ упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».





Пожар площадью в несколько квадратных метров был быстро ликвидирован. Персонал предприятия был оперативно эвакуирован в укрытия. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.



На месте происшествия продолжают работу специальные и экстренные службы для оценки последствий на объекте.



