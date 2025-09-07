Обломки дрона ВСУ упали на территории Ильского НПЗ на Кубани
Обломки БПЛА ВСУ упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Пожар площадью в несколько квадратных метров был быстро ликвидирован. Персонал предприятия был оперативно эвакуирован в укрытия. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
На месте происшествия продолжают работу специальные и экстренные службы для оценки последствий на объекте.
В России захотели увеличить возраст молодежи
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае раздались мощные взрывы. Хлопки были слышны в пригороде Краснодара, районе Анапы и Северском районе.
Также возможная атака украинских беспилотников была замечена над Таганрогом Ростовской области. Очевидцы докладывали о ярких вспышках в небе.