Обломки дрона ВСУ упали на территории Ильского НПЗ на Кубани

Фото: iStock/Distortion Media

Обломки БПЛА ВСУ упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате произошло возгорание одной из технологических установок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».



Пожар площадью в несколько квадратных метров был быстро ликвидирован. Персонал предприятия был оперативно эвакуирован в укрытия. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте происшествия продолжают работу специальные и экстренные службы для оценки последствий на объекте.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае раздались мощные взрывы. Хлопки были слышны в пригороде Краснодара, районе Анапы и Северском районе.

Также возможная атака украинских беспилотников была замечена над Таганрогом Ростовской области. Очевидцы докладывали о ярких вспышках в небе.

Мария Моисеева

