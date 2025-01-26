Над регионами России ночью уничтожили 15 украинских беспилотников

Фото: iStock/e-crow
Российские силы ПВО уничтожили за минувшую ночь 15 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 8 беспилотников ликвидировали над Рязанской областью, 6 — над Курской областью и один — над территорией Белгородской области. Иные подробности в Минобороны России не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российскому штурмовику в объятья бросилась украинская девочка из Курахово, ждавшая освобождения
В Госдуме объяснили, почему Украина скрывает потери в конфликте
Минобороны: У берегов Крыма силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Екатерина Коршунова