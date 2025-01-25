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Украина умалчивает о своих потерях в конфликте с Россией, чтобы скрыть провалы руководства на фронте и не допустить социального взрыва в обществе. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Однако, по его словам, такие методы все равно тщетны, так как происходящее на фронте говорит само за себя.
«Киевский режим опасается, что данные о том, какой ущерб был нанесен живой силе ВСУ, будут известны. Правдивая информация об этом заведомо превращает Украину в потерпевшую поражение сторону, не говоря уже о том, какой социальный взрыв внутри страны и озлобление населения Украины она вызовет», — поделился парламентарий в беседе с RT.Вместе с тем замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракт с Минобороны России заключили порядка 450 тысяч добровольцев. Он подчеркнул, что такие же темпы следует сохранить и в наступившем году, передают argumenti.ru.
«В прошлом году ежедневно в среднем более 1 тысячи человек поступали на военную службу по контракту. <...> Наша задача — сохранить эти набранные темпы», — приводит издание слова Медведева со ссылкой на ТАСС.Читайте также:
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