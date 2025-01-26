Российскому штурмовику в объятья бросилась украинская девочка из Курахово, ждавшая освобождения

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Российские военные во время зачистки пятиэтажного здания в Курахово, ДНР, обнаружили семью, скрывавшуюся от ВСУ. У родителей-украинцев была 12-летняя дочка — она со слезами на глазах бросилась обнимать штурмовика РФ.
Плача и обнимая бойца, девочка говорила, что надеялась на помощь до последнего.
Желая ответить на такой порыв чувств, штурмовик подарил ребенку армейский перстень РФ. Та повесила его себе на шею — может быть, на удачу.
По словам военного, вывести при зачистке из Курахово семью девочки не удалось, так как подразделение двигалось на выполнение другой боевой задачи.
Командир добавил, что при зачистке микрорайона «Южный» мирные жители доброжелательно встречали российских военных и делились воспоминаниями о жестоких действиях ВСУ.
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«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — рассказывал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным «Нифер» РИА Новости.
Желая ответить на такой порыв чувств, штурмовик подарил ребенку армейский перстень РФ. Та повесила его себе на шею — может быть, на удачу.
По словам военного, вывести при зачистке из Курахово семью девочки не удалось, так как подразделение двигалось на выполнение другой боевой задачи.
Командир добавил, что при зачистке микрорайона «Южный» мирные жители доброжелательно встречали российских военных и делились воспоминаниями о жестоких действиях ВСУ.
«Людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались», — констатировал собеседник РИА Новости, упомянув, что ВСУ забирали из магазинов почти все, не оставляя вещей и продуктов местным жителям.Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово 6 января.
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Мария Моисеева