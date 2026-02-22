Достижения.рф

Над регионами России сбили 36 украинских дронов

Фото: iStock/Terry Papoulias

Вечером 22 февраля российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в Минобороны РФ.



Перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Белгородской областью сбили 15 дронов ВСУ, над Воронежской — шесть, над Калужской — пять.

Также шесть БПЛА уничтожили над Московским регионом, причём четыре из них летели непосредственно в сторону столицы. Два беспилотника подавили над Брянской областью и по одному — над Курской и Тверской областями.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

