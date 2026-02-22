Над регионами России сбили 36 украинских дронов
Вечером 22 февраля российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Белгородской областью сбили 15 дронов ВСУ, над Воронежской — шесть, над Калужской — пять.
Также шесть БПЛА уничтожили над Московским регионом, причём четыре из них летели непосредственно в сторону столицы. Два беспилотника подавили над Брянской областью и по одному — над Курской и Тверской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
