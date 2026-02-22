Над регионами России сбили 36 украинских дронов

22 февраля 2026, 23:34

Вечером 22 февраля российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в Минобороны РФ.