Над регионами России сбили 41 украинский беспилотник
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 12 дронов ликвидировали над территорией Курской области, десять — над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью, три — над Ярославской областью, два — над Ростовской областью и по одному — над территориями Новгородской и Самарской областей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
