Над регионами России сбили 41 украинский дрон

18 октября 2025, 07:32

Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.