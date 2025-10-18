Над регионами России сбили 41 украинский дрон
За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 41 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 12 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области, по пять — над территориями Калужской области и Республики Башкортостан, три — над Московской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над территориями Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областей, шесть — над акваторией Черного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
