Удар «Искандера» уничтожил грузовики ВСУ с 65 дронами дальнего действия

18 октября 2025, 07:19

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные ликвидировали под Харьковом 65 украинских беспилотников дальнего действия и 30 боевиков ВСУ ударом ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.