Удар «Искандера» уничтожил грузовики ВСУ с 65 дронами дальнего действия
Российские военные ликвидировали под Харьковом 65 украинских беспилотников дальнего действия и 30 боевиков ВСУ ударом ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе Мартового ВС РФ нанесли ракетный удар по месту подготовки к запуску дронов дальнего действия и по грузовым автомобилям ВСУ, транспортировавшим ударные БПЛА. В результате удара уничтожены четыре грузовых автомобиля, пять пусковых установок беспилотников и 65 дронов типа «Лютый».
Среди погибших военнослужащих ВСУ были операторы и техники, обслуживающие БПЛА, а также водители грузовых автомобилей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
