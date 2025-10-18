Над Сочи раздались взрывы на фоне воющих сирен тревоги, ПВО сбивает дроны ВСУ
Над Сочи прогремели взрывы, по всему городу были слышны сирены воздушной тревоги. Силы ПВО сбили уже несколько воздушных целей, в местном аэропорту ввели специальный план «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, сирены включились вскоре после полуночи, после чего на окраинах города раздалась серия громких хлопков — около десяти штук. Количество уничтоженных БПЛА ВСУ в материале не приводится.
Официальной информации о возможных последствиях атаки или повреждениях пока не поступало.
Ранее в Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников. Местные власти призвали население сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и следовать инструкциям экстренных служб.
