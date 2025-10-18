Над Сочи раздались взрывы на фоне воющих сирен тревоги, ПВО сбивает дроны ВСУ

18 октября 2025, 01:38

Фото: iStock/irontrybex

Над Сочи прогремели взрывы, по всему городу были слышны сирены воздушной тревоги. Силы ПВО сбили уже несколько воздушных целей, в местном аэропорту ввели специальный план «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.