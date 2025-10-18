Достижения.рф

Над Сочи раздались взрывы на фоне воющих сирен тревоги, ПВО сбивает дроны ВСУ

Фото: iStock/irontrybex

Над Сочи прогремели взрывы, по всему городу были слышны сирены воздушной тревоги. Силы ПВО сбили уже несколько воздушных целей, в местном аэропорту ввели специальный план «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



По словам местных жителей, сирены включились вскоре после полуночи, после чего на окраинах города раздалась серия громких хлопков — около десяти штук. Количество уничтоженных БПЛА ВСУ в ​материале не приводится.

Официальной информации о возможных последствиях атаки или повреждениях пока не поступало.

Ранее в Краснодарском крае объявили угрозу атаки беспилотников. Местные власти призвали население сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и следовать инструкциям экстренных служб.

Мария Моисеева

