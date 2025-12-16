Над регионами России сбили 83 украинских БПЛА
Над регионами России в течение прошедшей ночи уничтожили 83 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над Брянской областью сбили 64 дрона, над Калужской – девять, над Смоленской – пять. В Московском регионе ликвидировали два беспилотника, один из которых направлялся на столицу. Над Республикой Крым уничтожили два БПЛА, а над Тверской областью – один.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: