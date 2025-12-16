Собянин: силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО успешно сбила беспилотник ВСУ, направлявшийся к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что жительницу Белгородской области подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о местах дислокации подразделений Вооружённых сил РФ.
