ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град» ВСУ
Украинская реактивная система залпового огня «Град», обстрелявшая Белгород, уничтожена в районе Первомайского в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Российские силовые структуры сообщили, что установка атаковала город, а затем скрылась в укрытии. Однако наши военные нанесли удар по позиции и ликвидировали её.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением.
