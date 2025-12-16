Достижения.рф

ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку «Град» ВСУ

Фото: iStock/Alex Kochev

Украинская реактивная система залпового огня «Град», обстрелявшая Белгород, уничтожена в районе Первомайского в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.



Российские силовые структуры сообщили, что установка атаковала город, а затем скрылась в укрытии. Однако наши военные нанесли удар по позиции и ликвидировали её.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0