В Ельце Липецкой области оценили повреждения после падения БПЛА на дом

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В Ельце обломки сбитого беспилотника повредили 20 квартир в жилом доме. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«Одна из них (квартир) пострадала больше других. Крыша и окна требуют восстановления», — пояснил Артамонов.Однако проживавший там мужчина не пострадал. По словам главы региона, гражданина временно разместили у родственников.
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Артамонов пообещал оказать всю необходимую помощь в восстановлении жилья, включая ремонт поврежденных помещений.
Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы в результате падения беспилотника и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца.
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Мария Моисеева