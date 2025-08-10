Серия взрывов раздалась в Саратове и Энгельсе

10 августа 2025, 03:36

SHOT: В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы, сработала система ПВО

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. Предварительно, сработала ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





По свидетельствам местных жителей, было зафиксировано около восьми мощных хлопков в небе над обоими городами, расположенными по разным берегам Волги. В небе можно было заметить вспышки, а над одним из районов люди даже увидели облако дыма. Предварительно, взрывы являются результатом работы систем противовоздушной обороны — сбиваются украинские БПЛА.



