Серия взрывов раздалась в Саратове и Энгельсе
SHOT: В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы, сработала система ПВО
Серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом. Предварительно, сработала ПВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По свидетельствам местных жителей, было зафиксировано около восьми мощных хлопков в небе над обоими городами, расположенными по разным берегам Волги. В небе можно было заметить вспышки, а над одним из районов люди даже увидели облако дыма. Предварительно, взрывы являются результатом работы систем противовоздушной обороны — сбиваются украинские БПЛА.
Официальных данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников, отметив, что в зонах возможной угрозы могут быть активированы системы оповещения. Также в 03:05 (мск) были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Саратова.
