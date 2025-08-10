Силы ПВО успешно отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область
Силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ и уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Однако в Миллерово не обошлось без последствий: в нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден забор. Слюсарь подчеркнул, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет — и это самое главное.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов ВСУ на Саратовскую область есть пострадавшие. Беспилотник упал во дворе жилого дома, загорелись припаркованные автомобили. Предварительно, один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Жильцы дома уже эвакуированы, для них организован пункт временного размещения в соседней школе. Медицинские службы оказывают помощь пострадавшим.
