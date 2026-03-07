Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его сведениям, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинского дрона.
Ранее сообщалось, что утром 6 марта в Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию электростанции. В результате падения на объекте началось возгорание.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
