07 марта 2026, 05:47

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВС РФ обнаружили подземный город с пулемётными точками в Харьковской области. Об пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Спартак».





Он объяснил, что бойцы заметили скрытые укрепления нашли под лесом на подступах к населённому пункту Графское. Украинские военные выстроили целую сеть подземных коммуникаций, чтобы попытаться застать российскую сторону врасплох. Однако штурмовики РФ смогли их выявить и «обрезать пути» противнику.





«Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена», — доложил «Спартак».