Штурмовики РФ нашли подземный пулеметный город ВСУ под освобожденным Графским
ВС РФ обнаружили подземный город с пулемётными точками в Харьковской области. Об пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового взвода 82-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с позывным «Спартак».
Он объяснил, что бойцы заметили скрытые укрепления нашли под лесом на подступах к населённому пункту Графское. Украинские военные выстроили целую сеть подземных коммуникаций, чтобы попытаться застать российскую сторону врасплох. Однако штурмовики РФ смогли их выявить и «обрезать пути» противнику.
«Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка. Задача выполнена», — доложил «Спартак».Согласно материалу, перед наступлением на Графское дальнобойная артиллерия и ударные беспилотники уничтожили основные огневые позиции ВСУ, а также их укрепления, блиндажи и подземные коммуникации. Штурмовики в это время готовили пункты временной дислокации и копили силы для главной фазы действий.
Напомним, что российские войска освободили Графское в конце февраля 2026 года.