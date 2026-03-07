Достижения.рф

Силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ в небе над Тульской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.



По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры на земле также не зафиксировали.

Миляев также обратился к жителям с напоминанием о правилах безопасности. Упавшие беспилотники, как правило, содержат взрывчатые вещества, поэтому приближаться к ним категорически запрещено.

Обломки уже сдетонировавших дронов тоже нельзя трогать – они могут быть обработаны отравляющими веществами. При обнаружении подозрительных предметов россиянам следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 7 марта ПВО сбила один беспилотник ВСУ на подлете к Москве.

Мария Моисеева

