Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО ночью сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Астраханской областью, в акватории Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской и Саратовской областей. Кроме того, дроны ликвидировали в акватории Черного моря.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

