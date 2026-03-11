Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА

11 марта 2026, 08:20

Силы ПВО за ночь уничтожили 185 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО ночью сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.