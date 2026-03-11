Над регионами России за ночь сбили 185 украинских БПЛА
Силы ПВО ночью сбили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Астраханской областью, в акватории Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской и Саратовской областей. Кроме того, дроны ликвидировали в акватории Черного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
