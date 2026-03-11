11 марта 2026, 07:57

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мирная жительница пограничного поселка Белгородской области, пострадавшая от атаки украинского дрона, не понимает, почему стала целью ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Сидишь и думаешь – почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да», — рассказала она.