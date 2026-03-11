Раненая жительница Белгородской области не понимает, почему стала целью ВСУ
Мирная жительница пограничного поселка Белгородской области, пострадавшая от атаки украинского дрона, не понимает, почему стала целью ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Сидишь и думаешь – почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да», — рассказала она.
Женщина получила серьезные ранения, когда возвращалась с работы домой на автобусе. В транспорт прилетели осколки. У неё зафиксировали травмы кисти, пальцев, ноги, бедра и голени – колено пришлось полностью восстанавливать. Инцидент произошел мгновенно, оставив женщину в шоке. Теперь она испытывает страх от каждого шороха и звука вокруг.