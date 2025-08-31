ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль с насечками
Военврач Питер рассказал об использовании ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль
Вооруженные силы Украины применяют запрещенные Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули. Опасность в том, что они наносят повышенные повреждения внутренним органам человека. Об этом рассказал РИА Новости командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным «Питер».
По словам военного хирурга, такие пули сделаны со специальными насечками. Это позволяет им раскрываться подобно цветку при попадании в тело жертвы, вызывая обширные повреждения тканей и внутренних структур.
«Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. (...) Обширные дефекты тканей вызывает», — объяснил собеседник агентства.Медик добавил что такие пули не только прорывают ткани и сосуды, но и вызывают сильный болевой шок у пострадавших.
Отвечая на вопрос о происхождении запрещенных боеприпасов, офицер не исключил, что они могут производиться как странами НАТО, так и самими военнослужащими ВСУ. По его словам, создать аналог «натовской» было бы не очень тяжело.
«Плюс (НАТО) могут сделать саму пулю, а патрон, в котором она будет использоваться уже (...) могут произвести и сами военнослужащие ВСУ», — рассуждал «Питер».