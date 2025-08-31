31 августа 2025, 06:50

Военврач Питер рассказал об использовании ВСУ запрещенных самораскрывающихся пуль

Фото: iStock/Hugh Hull

Вооруженные силы Украины применяют запрещенные Женевской конвенцией самораскрывающиеся пули. Опасность в том, что они наносят повышенные повреждения внутренним органам человека. Об этом рассказал РИА Новости командир медицинской роты группировки войск «Днепр» с позывным «Питер».





По словам военного хирурга, такие пули сделаны со специальными насечками. Это позволяет им раскрываться подобно цветку при попадании в тело жертвы, вызывая обширные повреждения тканей и внутренних структур.





«Встречались такие ранящие элементы, которые запрещены Женевской конвенцией, это самораскрывающаяся пуля. (...) Обширные дефекты тканей вызывает», — объяснил собеседник агентства.

«Плюс (НАТО) могут сделать саму пулю, а патрон, в котором она будет использоваться уже (...) могут произвести и сами военнослужащие ВСУ», — рассуждал «Питер».