Силы ПВО сбили БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО РФ уничтожили беспилотники ВСУ в Чертковском и Миллеровском районах Ростовской области. Предварительно, никто не пострадал. Об этом написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Точное количество сбитых дронов не уточнялось, однако обошлось без последствий на земле. Также не зафиксировано человеческих жертв.
Ранее сообщалось, что над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов. Очевидцы докладывали, что российская система ПВО сбивала атакующие БПЛА.
