Украинки стали массово жаловаться на огромное количество сбежавших в Европу парней
Молодые девушки на Украине столкнулись с серьезной проблемой. В соцсетях появилось множество жалоб, что парни начали оставлять своих возлюбленных, чтобы бежать в Европу. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на личные блоги украинок.
Тенденция «бегства» была замечена вскоре после открытия границ и снятия ограничений на выезд из Украины. Многие девушки остаются в сложной ситуации после того, как их партнеры, пользуясь шансом, быстро уезжают. Видимо, юноши боятся, что потом возможности покинуть страну может не представиться.
«Когда строили вместе будущее, собирались пожениться, но Украина открыла границы, и он сбежал!», — возмущалась одна из пользователей на своей странице.При этом Владимир Зеленский не раз отрицал факт массового оттока молодежи из страны. Если верить ему, то отмена ограничений на поездки для молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет ни на что не повлияла.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в Запорожской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местный военкомат) мобилизовали отца-одиночку прямо на блокпосту. Малолетние дети мужчины остались без присмотра.