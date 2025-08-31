31 августа 2025, 06:22

«РВ»: Молодые девушки на Украине стали жаловаться на сбежавших в Европу парней

Фото: iStock/NazariyKarkhut

Молодые девушки на Украине столкнулись с серьезной проблемой. В соцсетях появилось множество жалоб, что парни начали оставлять своих возлюбленных, чтобы бежать в Европу. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на личные блоги украинок.





Тенденция «бегства» была замечена вскоре после открытия границ и снятия ограничений на выезд из Украины. Многие девушки остаются в сложной ситуации после того, как их партнеры, пользуясь шансом, быстро уезжают. Видимо, юноши боятся, что потом возможности покинуть страну может не представиться.





«Когда строили вместе будущее, собирались пожениться, но Украина открыла границы, и он сбежал!», — возмущалась одна из пользователей на своей странице.

