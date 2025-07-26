Над регионами России за ночь сбили 54 украинских БПЛА

26 июля 2025, 07:29

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 54 украинских беспилотника

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали и перехватили 54 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.