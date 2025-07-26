Над регионами России за ночь сбили 54 украинских БПЛА
Средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали и перехватили 54 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 24 дрона уничтожили над Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, шесть — над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, один — над Белгородской областью. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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