В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

26 июля 2025, 06:42

Слюсарь: в пяти районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Фото: iStock/Oselote

Атака дронов ВСУ успешно отражена в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что нападение БПЛА удалось отразить в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. По оперативным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Информация о последствиях атаки украинских дронов уточняется.





«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая», — предупредил Слюсарь.