В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в пяти районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ
Атака дронов ВСУ успешно отражена в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что нападение БПЛА удалось отразить в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. По оперативным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Информация о последствиях атаки украинских дронов уточняется.
«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая», — предупредил Слюсарь.Он добавил, что в одном из жилых домов хутора повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах. Также пострадали некоторые хозяйственные постройки.
Также в ночь с 25 на 26 июля над Тульской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два БПЛА ВСУ. Местных жителей попросили быть осторожными. В регионе до сих пор сохраняется опасность атаки дронов.