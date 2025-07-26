Достижения.рф

В нескольких районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Слюсарь: в пяти районах Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ
Фото: iStock/Oselote

Атака дронов ВСУ успешно отражена в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что нападение БПЛА удалось отразить в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. По оперативным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Информация о последствиях атаки украинских дронов уточняется.

«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая», — предупредил Слюсарь.
Он добавил, что в одном из жилых домов хутора повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах. Также пострадали некоторые хозяйственные постройки.

Также в ночь с 25 на 26 июля над Тульской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два БПЛА ВСУ. Местных жителей попросили быть осторожными. В регионе до сих пор сохраняется опасность атаки дронов.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0