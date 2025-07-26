26 июля 2025, 05:57

BZ: Зеленский лишился поддержки даже у самых стойких сторонников Украины

Фото: iStock/sb2010

Медийная привлекательность образа Владимира Зеленского резко упала даже среди самых ярких сторонников поддержки киевского режима. Его решения все чаще подвергаются сомнению в последнюю неделю. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.





Падение доверия к Зеленскому случилось после принятия закона против антиконституционных органов Украины. Издание утверждает, что Зеленский создает впечатление лидера, который утратил контроль над страной и теперь озабочен исключительно удержанием личной власти.





«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. (...) Зеленский прижат к стене», — констатирует автор материала.