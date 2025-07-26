«Очарование исчезло»: В Германии раскрыли, как Зеленский оказался прижат к стене
BZ: Зеленский лишился поддержки даже у самых стойких сторонников Украины
Медийная привлекательность образа Владимира Зеленского резко упала даже среди самых ярких сторонников поддержки киевского режима. Его решения все чаще подвергаются сомнению в последнюю неделю. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Падение доверия к Зеленскому случилось после принятия закона против антиконституционных органов Украины. Издание утверждает, что Зеленский создает впечатление лидера, который утратил контроль над страной и теперь озабочен исключительно удержанием личной власти.
«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. (...) Зеленский прижат к стене», — констатирует автор материала.Уточняется, что Зеленский все чаще оценивает свои политические шаги исключительно через призму сохранения властных позиций.
Например, 25 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина продолжает проигрывать в конфликте с Россией. Он отметил, что власти Украины напрасно пытаются одержать победу на поле боя.
Публикация Berliner Zeitung также содержит критику в адрес западных партнеров Киева, которые долгое время сознательно игнорировали проблемные тенденции в Украине, включая недостаточные усилия в борьбе с коррупцией.