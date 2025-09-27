Обломки украинских БПЛА повредили в Волгоградской области два объекта

27 сентября 2025, 06:39

ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, обломки дронов повредили два объекта

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили два нестационарных торговых объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.