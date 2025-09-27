Достижения.рф

Обломки украинских БПЛА повредили в Волгоградской области два объекта

ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, обломки дронов повредили два объекта
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили два нестационарных торговых объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.



Уточняется, что обломки БПЛА, которые повредили объекты, упали в Красноармейском районе Волгограда. В сообщении не отмечено, сколько всего дронов ПВО сбила над областью.

Известно, что пострадавших в результате украинской атаки нет.

Этой ночью в Ростовской области также отразили массированный воздушный налет беспилотников ВСУ. БПЛА сбили в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах.

