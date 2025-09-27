Дроны ВСУ атаковали город Стародуб в Брянской области
Город Стародуб в Брянской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, один БПЛА повредил кровлю в многоквартирном доме. Второй дрон упал в непосредственной близости от жилого здания, однако вреда не нанес. В целях обеспечения безопасности жильцов временно эвакуировали.
Богомаз отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.
В ночь с 26 на 27 сентября над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью фугасной авиабомбы (ФАБ).
