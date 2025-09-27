Достижения.рф

Дроны ВСУ атаковали город Стародуб в Брянской области

Богомаз: В Брянской области БПЛА атаковал многоквартирный дом и повредил кровлю
Фото: iStock/Dragon Claws

Город Стародуб в Брянской области подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.



По его словам, один БПЛА повредил кровлю в многоквартирном доме. Второй дрон упал в непосредственной близости от жилого здания, однако вреда не нанес. В целях обеспечения безопасности жильцов временно эвакуировали.

Богомаз отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь с 26 на 27 сентября над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью фугасной авиабомбы (ФАБ).

Мария Моисеева

