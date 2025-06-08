Над регионами России за ночь сбили 61 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, вражеские дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, а также в Московском регионе и над территорией Республики Крым. Другие подробности в настоящее время не уточняются.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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