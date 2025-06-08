В Тульской области из-за атаки БПЛА на заводе «Азот» начался пожар, пострадали два человека
Губернатор Миляев: из-за атаки ВСУ на Новомосковск пострадали два человека
В результате атаки беспилотника ВСУ на Новомосковск Тульской области пострадали два человека, их жизни вне опасности. Падение обломков БПЛА привело к пожару на территории комбината «Азот». Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Пожар на промышленной площадке «Азота» возник после попытки ВСУ атаковать Новомосковск. Очевидцы наблюдали в небе дым и зарево от возгорания в промзоне. Местные жители насчитали порядка двенадцати взрывов над городом, уточняет Telegram-канал SHOT.
Губернатор Дмитрий Миляев подтвердил, что возгорание на новомосковском предприятии произошло из-за падения БПЛА. Он добавил, что горение было оперативно ликвидировано.
«Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа». Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано», — написал Миляев.Из-за атаки ВСУ пострадали два человека, однако их жизни ничто не угрожает.
Уточняется, что дежурные силы ПВО Министерства обороны России сбили несколько воздушных целей и продолжают защищать область от вражеских налетов.