Силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших на Москву

08 июня 2025, 04:49

Собянин: Система ПВО уничтожила три дрона ВСУ, которые летели в сторону Москвы

Фото: iStock/bbsferrari

На Москву направлялся третий по счету беспилотник ВСУ, который был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Всего к 04:30 (мск) утра 8 июня сбито три дрона в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.