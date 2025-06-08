Силы ПВО Минобороны сбили три беспилотника ВСУ, летевших на Москву
На Москву направлялся третий по счету беспилотник ВСУ, который был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Всего к 04:30 (мск) утра 8 июня сбито три дрона в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков уничтоженного вражеского беспилотника в настоящее время работают специалисты аварийно-спасательных служб. Информация о первом сбитом БПЛА поступила от мэра столицы в 03:47 (мск), о втором — в 04:19 (мск), и о третьем сбитом дроне — в 04:30 (мск).
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на Новомосковск Тульской области пострадали два человека, их жизни вне опасности. Падение обломков БПЛА привело к пожару на территории комбината «Азот».
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