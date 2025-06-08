Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву беспилотников
Средства ПВО сбили девять дронов, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сбито еще два БПЛА, атаковавших Московский регион. Ранее сообщалось о семи уничтоженных беспилотниках.
Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: