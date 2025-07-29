Популярного российского рэпера объявили угрозой для нацбезопасности Украины

29 июля 2025, 05:56

Репера Гуфа внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Гуф/Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Российский рэпер Гуф (он же Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые считаются угрозой для национальной безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы украинского ведомства.