Популярного российского рэпера объявили угрозой для нацбезопасности Украины
Российский рэпер Гуф (он же Алексей Долматов) внесен в перечень лиц, которые считаются угрозой для национальной безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы украинского ведомства.
Более того, музыкант добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец»**. «Миротворец»** известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц.
Гуфа обвиняют в якобы сознательном нарушении государственной границы на Донбассе и незаконной гастрольной деятельности в Крыму.
Ранее сообщалось, что народный артист России Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец находится под заочным арестом якобы за действия против территориальной целостности Украины.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
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