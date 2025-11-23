В Конгрессе США обратились к Зеленскому с призывом принять мирный план по Украине
Конгрессвумен Луна призвала Зеленского принять американский мирный план по Украине
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского принять американский план урегулирования конфликта на Украине. Свое обращение американская республиканка разместила в социальной сети X.
Она считает мирную инициативу Вашингтона единственно возможным путем «вперед», который позволит завершить конфликт.
«Вот путь. Принимай сделку, Зеленский», — написала Анна Паулина Луна.Напомним, что 20 ноября был опубликован американский план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из двадцати восьми пунктов. Он включает в себя сокращение численности ВСУ, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями и множество других неприятных для Украины условий.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине спасением для Киева.