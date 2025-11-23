Достижения.рф

В Конгрессе США обратились к Зеленскому с призывом принять мирный план по Украине

Конгрессвумен Луна призвала Зеленского принять американский мирный план по Украине
Фото: iStock/ValleraTo

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала Владимира Зеленского принять американский план урегулирования конфликта на Украине. Свое обращение американская республиканка разместила в социальной сети X.



Она считает мирную инициативу Вашингтона единственно возможным путем «вперед», который позволит завершить конфликт.

«Вот путь. Принимай сделку, Зеленский», — написала Анна Паулина Луна.
Напомним, что 20 ноября был опубликован американский план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из двадцати восьми пунктов. Он включает в себя сокращение численности ВСУ, признание Крыма, ДНР и ЛНР российскими территориями и множество других неприятных для Украины условий.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине спасением для Киева.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0