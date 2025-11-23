Пушков поставил диагноз евролидерам, которые «больны идеей поражения России»

23 ноября 2025, 03:57

Пушков: ЕС страдает анозогнозией, не желая признавать очевидное поражение Украины

Фото: iStock/ffikretow

Сенатор РФ Алексей Пушков сравнил веру европейских лидеров в поражение России с психиатрическим состоянием, когда больной не желает признавать заболевание. Свое мнение политик высказал в личном Telegram-канале.





Пушков назвал текущее состояние европейских лидеров политической анозогнозией. По его словам, они уже несколько лет страдают нереализуемой идеей о поражении России и упорно отрицают очевидные факты.



Реакция ЕС на мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине в очередной раз это подтверждает.





«Анозогнозия — так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевания», — уточнил сенатор РФ.

«Адольф Гитлер тоже отказывался верить в свое поражение, все надеялся — сначала на «вал на Днепре», потом — на якобы неприступную Пруссию, потом на «чудо-оружие». (...) Ни одна из этих надежд не осуществилась. Анозогнозия», — заключил политик.