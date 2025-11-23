Пушков поставил диагноз евролидерам, которые «больны идеей поражения России»
Пушков: ЕС страдает анозогнозией, не желая признавать очевидное поражение Украины
Сенатор РФ Алексей Пушков сравнил веру европейских лидеров в поражение России с психиатрическим состоянием, когда больной не желает признавать заболевание. Свое мнение политик высказал в личном Telegram-канале.
Пушков назвал текущее состояние европейских лидеров политической анозогнозией. По его словам, они уже несколько лет страдают нереализуемой идеей о поражении России и упорно отрицают очевидные факты.
Реакция ЕС на мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине в очередной раз это подтверждает.
«Анозогнозия — так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевания», — уточнил сенатор РФ.
Он отметил, что попытки американских переговорщиков донести до европейцев реальное положение дел наталкиваются на полное отрицание. Киев и Запад не могут поверить, что РФ побеждает в СВО.
Пушков считает, что нежелание принимать реальность — вполне европейская болезнь.
«Адольф Гитлер тоже отказывался верить в свое поражение, все надеялся — сначала на «вал на Днепре», потом — на якобы неприступную Пруссию, потом на «чудо-оружие». (...) Ни одна из этих надежд не осуществилась. Анозогнозия», — заключил политик.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал европейские страны поддержать мирный план США.