23 ноября 2025, 06:38

Фото: iStock/IherPhoto

Бойцы ВСУ сдаются в плен при первой возможности, несмотря на поступающие в их адрес угрозы конфискации имущества и расправы. Этим в беседе с ТАСС поделился командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.





Он отметил, что особенно активно в плен готовы сдаться украинцы, которых принудительно мобилизовали. Эти люди первоначально испытывают страх, боясь смерти, но в конечном итоге преодолевают волнение ради шанса сохранить себе жизнь.





«Видя, что живой щит пытается покинуть их, они уничтожают его. Это и есть их моральный облик», — заключил собеседник агентства.