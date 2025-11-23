Командир Авидзба: Солдаты ВСУ готовы сдаться в плен при любой возможности
Бойцы ВСУ сдаются в плен при первой возможности, несмотря на поступающие в их адрес угрозы конфискации имущества и расправы. Этим в беседе с ТАСС поделился командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
Он отметил, что особенно активно в плен готовы сдаться украинцы, которых принудительно мобилизовали. Эти люди первоначально испытывают страх, боясь смерти, но в конечном итоге преодолевают волнение ради шанса сохранить себе жизнь.
Авидзба также сообщил о жестоких методах ВСУ в отношении мирного населения. По его словам, украинские военные целенаправленно метят дронами в гражданских лиц, которые пытаются уйти к военнослужащим РФ.
«Видя, что живой щит пытается покинуть их, они уничтожают его. Это и есть их моральный облик», — заключил собеседник агентства.Ранее «Радио 1» передавало, что жительница села Яцковка Краснолиманского района в ДНР спасла четырнадцать человек из горящего подвала, где местные жители укрывались от обстрелов ВСУ.