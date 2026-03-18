РИА Новости: криминальные авторитеты на Украине призывают заключенных не воевать
Лидеры тюремных группировок на Украине пытаются уговаривать заключенных не подписывать контракты с ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Андрей Гриценко.
Мужчину осудили на три года условно за уклонение от службы в армии. Летом 2025 года Гриценко нарушил правила испытательного срока и оказался в лагере №83 Николаевской области, где его принудили подписать контракт с полком «Да Винчи». По словам пленного, в подразделении были ужасные условия содержания, не хватало еды и воды.
«В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы (заключенные — ред.) не ходили воевать, потому что лучше посидите, ребята, вам же будет лучше», — поделился Гриценко.Он добавил, что в его бараке было 140 заключенных. Больше половины из них оказались за решеткой из-за уклонения от воинской службы. При этом за три месяца пребывания в лагере контракт с ВСУ заключили всего восемь человек, утверждает Гриценко.