РИА Новости: криминальные авторитеты на Украине призывают заключенных не воевать

18 марта 2026, 02:08

Лидеры тюремных группировок на Украине пытаются уговаривать заключенных не подписывать контракты с ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Андрей Гриценко.





Мужчину осудили на три года условно за уклонение от службы в армии. Летом 2025 года Гриценко нарушил правила испытательного срока и оказался в лагере №83 Николаевской области, где его принудили подписать контракт с полком «Да Винчи». По словам пленного, в подразделении были ужасные условия содержания, не хватало еды и воды.



«В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы (заключенные — ред.) не ходили воевать, потому что лучше посидите, ребята, вам же будет лучше», — поделился Гриценко.