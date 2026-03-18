Обломки украинского дрона упали на медцентр в Краснодаре
Медицинский центр в Краснодаре получил повреждения после падения фрагментов украинского БПЛА. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в Юбилейном микрорайоне. В здании начался сильный пожар, зарево от которого виднелось издалека. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. По предварительной информации, в результате падения обломков дрона получила повреждения линия электропередачи. По этой причине в некоторых домах пропал свет.
Как утверждает источник канала, фрагменты сбитого БПЛА также обнаружили еще по двум адресам в Фестивальном микрорайоне. Информация о пострадавших не поступала.
Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край всю ночь. Ранее мы сообщали о попадании БПЛА в квартиру жилого дома.
Читайте также: