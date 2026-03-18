Беспилотник ВСУ влетел к окно жилого дома и убил жителя Краснодара
Один человек погиб в результате удара БПЛА по дому в Краснодаре
Жертвой атаки украинского беспилотника по жилому дому в Краснодаре стал один человек. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, город подвергся массированному нападению БПЛА. Всего повреждения получили три жилых дома.
«В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — заявил Кондратьев.Издание SHOT сообщает, что перед ударом жители отчетливо слышали звук мотора в небе. По предварительной информации, беспилотник влетел в окно квартиры на 15 этаже, где погиб человек. Всех жителей подъезда оперативно эвакуировали.