Беспилотник ВСУ влетел к окно жилого дома и убил жителя Краснодара

18 марта 2026, 03:50

Один человек погиб в результате удара БПЛА по дому в Краснодаре

Жертвой атаки украинского беспилотника по жилому дому в Краснодаре стал один человек. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.





По его словам, город подвергся массированному нападению БПЛА. Всего повреждения получили три жилых дома.



«В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — заявил Кондратьев.