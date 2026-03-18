Достижения.рф

Беспилотник ВСУ влетел к окно жилого дома и убил жителя Краснодара

Один человек погиб в результате удара БПЛА по дому в Краснодаре
Фото: iStock/gorodenkoff

Жертвой атаки украинского беспилотника по жилому дому в Краснодаре стал один человек. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.



По его словам, город подвергся массированному нападению БПЛА. Всего повреждения получили три жилых дома.

«В одном из них в квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — заявил Кондратьев.
Издание SHOT сообщает, что перед ударом жители отчетливо слышали звук мотора в небе. По предварительной информации, беспилотник влетел в окно квартиры на 15 этаже, где погиб человек. Всех жителей подъезда оперативно эвакуировали.
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0