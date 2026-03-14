Над регионами России за ночь сбили 87 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских БПЛА над регионами РФ, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Над Краснодарским краем сбили 16 дронов, над Республикой Крым — восемь, над Брянской областью — семь, над Белгородской областью — шесть, над Ростовской областью — пять, над Самарской областью — три, над Курской областью — два, над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями — по одному. Также 31 беспилотник ликвидировали над Азовским морем, а шесть — над Черным морем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
