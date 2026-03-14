Жителей Краснодарского края разбудили взрывы и сирена тревоги

SHOT: украинские БПЛА атакуют Краснодарский край
Система противовоздушной обороны сработала в Краснодарском крае. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



Жители региона в беседе с изданием рассказали, что слышали серию взрывов и заметили столб огня от пожара. Такие сообщения поступают из разных районов Кубани.

По предварительной информации, украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России и пытаются атаковать объекты в Краснодарском крае. В некоторых районах сработала сирена тревоги.

Официальные лица пока не комментировали эти сведения. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.

Ранее ВСУ нанесли удар по Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель.

Александр Огарёв

