Жителей Краснодарского края разбудили взрывы и сирена тревоги
Система противовоздушной обороны сработала в Краснодарском крае. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Жители региона в беседе с изданием рассказали, что слышали серию взрывов и заметили столб огня от пожара. Такие сообщения поступают из разных районов Кубани.
По предварительной информации, украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство России и пытаются атаковать объекты в Краснодарском крае. В некоторых районах сработала сирена тревоги.
Официальные лица пока не комментировали эти сведения. Информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.
Ранее ВСУ нанесли удар по Белгородской области, в результате чего погиб мирный житель.
Читайте также: