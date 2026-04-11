Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область
Слюсарь: силы ПВО сбили более десяти БПЛА в Ростовской области
В ночь на 11 апреля в Ростовской области зафиксировали активность украинской беспилотной авиации. Атаку отражали силы противовоздушной обороны.
Как сообщил в социальных сетях губернатор региона Юрий Слюсарь, под ударом оказались шесть муниципалитетов. Среди них - Миллеровский, Тарасовский, Чертковский, Кашарский, Константиновский и Тацинский районы.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в шести районах», — написал Слюсарь.Кроме того, ВСУ организовали массовый налет беспилотников на Краснодарский край. Система ПВО сработала в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.