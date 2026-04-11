Слюсарь сообщил об атаке БПЛА на Ростовскую область

11 апреля 2026, 06:52

Слюсарь: силы ПВО сбили более десяти БПЛА в Ростовской области

В ночь на 11 апреля в Ростовской области зафиксировали активность украинской беспилотной авиации. Атаку отражали силы противовоздушной обороны.





Как сообщил в социальных сетях губернатор региона Юрий Слюсарь, под ударом оказались шесть муниципалитетов. Среди них - Миллеровский, Тарасовский, Чертковский, Кашарский, Константиновский и Тацинский районы.



«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более десятка БПЛА уничтожены в шести районах», — написал Слюсарь.