Украинские беспилотники атаковали Новороссийск
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Новороссийска. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам местных жителей, посреди ночи раздалась серия взрывов и начали доноситься «звуки, похожие на двигатель газонокосилки». В небе над Черным морем появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО. Как утверждают очевидцы, российские военные сбили как минимум две цели.
По предварительной информации, Новороссийск пытаются атаковать украинские беспилотники. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Кроме того, источник канала заявил, что серия взрывов также прогремела в Славянском районе.
Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Жертвами агрессии ВСУ стали два мирных жителя.
