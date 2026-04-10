Два человека погибли в результате удара ВСУ по Белгородской области
Жертвой целенаправленной атаки ВСУ в Белгородской области стали два мирных жителя. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинская беспилотная авиация нанесла удар по населенному пункту села Вознесеновка Шебекинского округа. Дрон влетел в движущийся грузовик, внутри которого находились двое мужчин. От полученных травм они скончались на месте происшествия.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков.Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Брянскую область. Обломки ракет разрушили несколько домов. Кроме того, медицинская помощь понадобилась одной женщине.