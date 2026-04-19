Над регионами России за ночь уничтожили 13 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Согласно информации военного ведомства, над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря ликвидировали вражеские беспилотные летательные аппараты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

