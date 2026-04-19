Обломки БПЛА упали на морской порт в Ейске
Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, фрагменты БПЛА упали в районе морского порта в Ейске. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
На место падения обломков выехали сотрудники экстренных служб. В оперштабе Краснодарского сообщили о минимальных последствиях ЧП.
Кроме Ейска, под ударом оказались Сочи и Геленджик. Там, по данным канала, сработала система противовоздушной обороны. Согласно предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее ВСУ нанесли удар по Курской области. В результате падения беспилотника на гражданский автомобиль пострадали три мирных жителя.
